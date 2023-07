Il caso-Bibbiano arriva a Torino, lo psicoterapeuta Claudio Foti contestato alla presentazione del suo ultimo libro

Claudio Foti, lo psicoterapeuta del caso dei bambini di Bibbiano, assolto in terzo grado dalla magistratura dal caso "Angeli e demoni", è stato ospite ieri sera a Torino per presentare il suo nuovo libro in via Vicoforte 14/d. Un gruppo di manifestanti, membri del comitato "Uniti per i bambini" e dell'associazione "Famiglie unite per i bambini" hanno tentato però di impedirne la presentazione dall'esterno della libreria Belgravia Vicoforte.

"È la presentazione di un libro il primo che tenta di affrontare con una certa documentazione questo complesso fenomeno che è stato un processo giudiziario mescolato a quello mediatico - ha detto Claudio Foti-: il volume è stato scritto prima della mia assoluzione, è stata un'iniziativa coraggiosa che in qualche modo chiarisce la vicenda. C'è uno schema culturale che fa da premessa, dopodiché gli inquirenti partono dal presupposto che quella vicenda si stia ripetendo. Non ho mai ricevuto nessun capo di imputazione sul caso di Bibbiano, la mia assoluzione è una conferma della mia innocenza, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Nella rete venivo rappresentato come un mostro e la notizia veniva cavalcata dai politici, per esempio Luigi Di Maio che diceva "mai come Bibbiano". Il caso andrebbe studiato come una vicenda in cui la deformazione dell'immagine e dei fatti è tale da suscitare degli atteggiamenti forcaioli".