Al Museo della Frutta apre la mostra fotografica "Mele e pere" di Erik Kessel

Aperta la mostra di Erik Kessels "Mele e pere", presentata da UniVerso, l’osservatorio permanente sulla contemporaneità dell’Università di Torino, al Museo della Frutta. La mostra sarà visitabile fino al 19 luglio.

L'esposizione presenta un intervento dell’artista olandese Erik Kessels che esprime in questo lavoro la sua fascinazione per il tema delle mele e delle pere. Combinando alcune immagini della sua collezione di fotografia vernacolare e omaggiando l’opera del fotografo altoatesino Hermann Frass, Kessels intende dialogare con la collezione del Museo della Frutta per cui il progetto è stato pensato.

Il museo, inaugurato il 12 febbraio 2007, presenta infatti la collezione di mille e più «frutti artificiali plastici» modellati a fine Ottocento da Francesco Garnier Valletti; cuore e centro del museo è la straordinaria collezione pomologica, costituita da centinaia di varietà diverse di frutti e ortaggi tra cui le riproduzioni di mele e pere con le quali Kessels mette in relazione le sue fotografie.

Per info: http://www.museodellafrutta.it/