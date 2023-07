Detenuto psichiatrico brucia il materasso della cella, poi aggredisce gli agenti: “Servono strutture per queste persone”

Sembra davvero non esserci pace nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Ieri infatti si è verificata l’ennesima aggressione, la ventesima da inizio anno.

Alle ore 20:30 circa nella sezione “sestante” del padiglione A, un detenuto italiano psichiatrico, resosi già famoso per l’omicidio del compagno di cella nel carcere di Velletri, ha dapprima appiccato un incendio con un materasso nel bagno della propria cella e poi ha tentato di strappare dalle mani dell’agente di polizia penitenziaria le chiavi della cella che si stava apprestando ad aprire per poter spegnere l’incendio con l’estintore. L’agente, nel resistere al tentato “furto” delle chiavi si procurava una distorsione al polso che gli era stato contorto dal detenuto.

Successivamente veniva fatta evacuare l’intera sezione mentre il detenuto esagitato si asserragliava nella cella pretendendo un medico prima di uscire e solo dopo un grande sforzo degli agenti di polizia penitenziaria veniva riportata la calma nella sezione con lo stesso detenuto che tornava a dormire dopo il grave fatto.

I due Agenti di polizia penitenziaria presenti in servizio durante l’evento critico si recavano presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria ricevendo rispettivamente 3 giorni di prognosi per distorsione al polso e 2 giorni di prognosi per intossicazione da fumo.

Dura la presa di posizione dei sindacalisti dell’OSAPP: “E’ giunta l’ora che la Regioni Piemonte individui urgentemente strutture idonee diverse dalle Rems dove allocare e curare i soggetti con problemi psichiatrici che come più volte denunciato dall’Osapp in carcere non devono stare”.

“La stessa Regione Piemonte dovrà inviare all’Interno del carcere gli specialisti per evitare il tour penitenziario cittadino dei detenuti presso le strutture esterne con grave pericolo per la sicurezza di tutti. Speriamo di essere ascoltati perché di incontri e chiacchiere ne abbiamo fatti e sentite già tanti e ad oggi nessun provvedimento concreto è stato assunto” concludono.