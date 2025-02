Investita in corso Grosseto, operata la ragazza di 11 anni. Resta in prognosi riservata

Resta in prognosi riservata la ragazzina di 11 anni investita ieri in corso Grosseto da un'automobile. La giovane è arrivata in condizioni gravi all'ospedale e nella serata di ieri è stata portata in sala operatoria per ridurre le fratture agli arti.



L'intervento è tecnicamente riuscito e la ragazza è stata riportata in rianimazione. Stabile, nel corso della giornata proseguiranno le analisi per capire se sono necessari altri interventi. La prognosi resta riservata, anche se nel pomeriggio la giovane è stata risvegliata.

Nell’incidente la ragazzina, a quanto si apprende, avrebbe riportato un grave trauma cranio facciale e fratture multiple.