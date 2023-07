Il padel sbarca anche a Vinovo: a ottobre 4 nuovi campi presso Mondojuve

Verranno offerti ai clienti Academy di livello, adatta ad ogni tipologia di giocatore e con i migliori istruttori; una scuola padel ideata su misura per i più piccoli e la possibilità di collaborare con le scuole del territorio; personale qualificato e disponibile, per rendere l’esperienza del club unica; campi da gioco all’avanguardia, scelti in base a rigidissimi standard di qualità. I campi saranno prenotabili tutto l’anno: il sistema di riscaldamento garantirà un ambiente ottimale durante i mesi invernali, mentre in estate la struttura verrà completamente aperta ai lati permettendo così partite all'aperto, pur garantendo l'ombra sui campi grazie al tetto della struttura.

I tornei saranno adatti ad ogni tipologia di giocatore, dai principianti a quelli più esperti, grazie alla attenta divisione per livelli che rende la competizione equilibrata e divertente. Le sfide saranno rese ancora più avvincenti dalla possibilità di scalare la classifica sociale del circolo Gpadel, per raggiungere la vetta e aggiudicarsi il primo posto.

Alessandro Gilardi, Presidente del Gruppo Gilardi, proprietario del centro commerciale Mondojuve, ha commentato: "Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri visitatori un'esperienza sportiva unica nel suo genere. I campi da padel rappresentano una nuova attrazione per il nostro centro commerciale, e siamo certi che diventeranno un punto di riferimento per gli appassionati dello sport di tutta la regione."

Lorenzo Veglia e Armando Calvetti fondatori di Gpadel, dichiarano: "Siamo felici di questo nuovo insediamento. La nostra missione è promuovere il padel come uno sport accessibile e coinvolgente per tutti ed entrare per la prima volta con la nostra rete in un centro commerciale è un passo importante per il nostro sviluppo."