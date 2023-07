“Cercando Fabrizio e…”: i vincitori della nona edizione del concorso letterario

Da oggi, 21 luglio 2023, sono online sul sito dell’Associazione “Cercando Fabrizio e…” (www.fabriziocatalano.it) i vincitori della 9ª dizione del Premio Letterario Nazionale “Caro Fabrizio, ti racconto una follia”.

Il destinatario dei racconti è Fabrizio Catalano, il diciannovenne di Collegno sparito ad Assisi il 21 luglio 2005, dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia. La sua sacca e la sua chitarra sono stati rinvenuti – in luoghi e tempi diversi – sul sentiero francescano della pace Assisi-Gubbio. Il concorso nazionale, come del resto ben dimostrato dalla provenienza dei vincitori dell’ultima edizione, con il passare degli anni ha ottenuto una sempre maggiore visibilità in tutt’Italia.

Di seguito i racconti vincitori primi classificati della 9a edizione della manifestazione:

- sez. Junior: Profumo di Viola di Sofia Rebecca Barbuto (liceo FERMI-GALILEI Ciriè, Torino);

- sez. Senior: I DEGNI EREDI di Bruno Bianco (Montegrosso D'Asti, Asti);

- sez. Racconto illustrato: Chimere di Giovanni Nello Franchi (Brinzo, Varese).

I vincitori verranno premiati sabato 2 dicembre al Teatro Arpino di Collegno (TO).

Caterina Migliazza, mamma di Fabrizio Catalano, presidente dell’Associazione “Cercando Fabrizio e...”, nonché autrice del libro Il falco e l’altalena – La storia di una madre per il figlio scomparso commenta così questa edizione: “La mia attesa, l'attesa di una mamma e del suo folle amore, ha raggiunto la maggiore età: quest'anno sono infatti 18 anni che attendo il ritorno di Fabrizio. Una lunga attesa che mai, neanche per un secondo, ha avuto i contorni della resa. 18 anni senza Fabrizio sono tantissimi e la ferita nel mio cuore si rinnova ogni giorno. Era il 2005, ma il ricordo di quel dolore è vivido più che mai. Sembra successo ieri". La presidente Migliazza poi racconta l’ultima iniziativa che ha visto protagonista lei e la sua associazione: “Proprio stamattina, in occasione della prima edizione della corsa podistica ‘RUN 5.60 di San Lorenzo’ a Collegno, alla partenza, abbiamo esposto insieme all'amministrazione, uno striscione che recitava così ‘Collegno aspetta Fabrizio Catalano – La follia d’amore continua senza resa’”.

Migliazza poi parlando del concorso ci tiene ad aggiungere: "Ancora una volta sono stati tanti i racconti che sono pervenuti. Tutti di grande qualità e soprattutto con un'intensità che a volte toglie il fiato. In alcuni casi è stato davvero difficile fare una graduatoria, scegliere un migliore. Bello poi ancora una volta toccare con mano quanto questo premio letterario abbia superato i confini di Collegno e del Piemonte: dalla Svizzera, alla Sicilia, passando per Napoli, sono stati tanti coloro che hanno voluto lasciare su carta le loro impressioni e i loro pensieri. Ogni anno è un miracolo, un inno alla rinascita, che si rinnova".

L’Associazione Cercando Fabrizio e… sin dalla sua nascita, da quando Fabrizio è sparito ad Assisi, dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia, si propone di continuare le ricerche di Fabrizio Catalano, e di tutte le altre persone scomparse. L’Associazione sostiene e dà voce ai familiari di chi non si trova più, per contrastare l’oblio e l’indifferenza, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, al fine di ottenere collaborazione, sostegno, strumenti normativi e operativi adeguati. Secondo il dato più aggiornato contenuto nella relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, in Italia, dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2022, sono 79.535 le persone italiane e straniere ancora da rintracciare e 956 sono i corpi non identificati. Scompaiono 67 persone al giorno di cui 47 minori. Le denunce nel 2022 sono aumentate sono state 24.369 In compenso sono aumentati anche i ritrovamenti, circa il 27% in più.



