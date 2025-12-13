Dentro il cantiere di San Bernardino: i lavori alla chiesa raccontati dall’alto e dall’interno

Un incontro per presentare tutti i lavori che sono stati fatti per l’antica chiesa di San Bernardino, anche quelli che si vedrebbero solo dall’alto o dall’interno della struttura del tetto.

A poche settimane dalla chiusura del cantiere, la Parrocchia di Bricherasio con il Comitato per il restauro dell’edificio proprio in centro paese, organizzano una serata in cui verrà spiegato ai cittadini che cosa ha fatto la ditta Lasagno. L’appuntamento è per domani, domenica 14 dicembre, alle 18, nella sala giunta del municipio (piazza Santa Maria).

“Alcuni degli interventi si sarebbero potuti vedere solo seguendo il cantiere dall’alto o potendo osservare la struttura interna del tetto. Verranno spiegati proprio questi lavori, grazie alle immagini delle diverse fasi dell’intervento” annuncia Alberto Godino, tesoriere del Comitato.

L’incontro è stato organizzato soprattutto per rendere conto ai donatori: “Molti cittadini hanno finanziato l’opera attraverso il comitato ed è giusto che siano partecipi di tutto ciò che è stato realizzato grazie a loro” conclude Godino.