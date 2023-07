Riqualificazione di quattro mercati della Circoscrizione 2: dalla giunta via libera al progetto esecutivo

La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha approvato la delibera proposta dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, con la quale si dà il via libera al progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione di quattro mercati - Nitti, Baltimora, Don Grioli, Sebastopoli - nel territorio della Circoscrizione 2.

La delibera prevede la contestuale approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma finanziario delle opere, con lavori - per un importo complessivo di 2 milioni e 195 mila euro - che saranno finanziati con fondi PNRR nell'ambito di Next Generation EU.

Al termine di questi importanti interventi di restyling le quattro aree mercatali verranno restituite agli abitanti dei quartieri Santa Rita e Mirafiori Nord profondamente rinnovate: più accessibili, sicure e con spazi più fruibili. I lavori inizieranno nell’ottobre 2023 per concludersi entro giugno 2025; durante i cantieri i mercati saranno regolarmente operativi, con una possibile riorganizzazione degli spazi occupati dai banchi durante le diverse fasi di lavoro.

La riqualificazione dei mercati prevede interventi di controllo e di rifacimento dell’impiantistica, di rinnovo della pavimentazione e delle relative tracciature per i banchi, di implementazione dell’arredo urbano e della segnaletica; nei mercati Baltimora e Sebastopoli saranno inoltre realizzati nuovi servizi igienici ad uso degli operatori e dei clienti.

Nel mercato Nitti è previsto una riorganizzazione degli spazi occupati dai banchi con un nuovo layout. Anche nel mercato coperto Don Grioli è prevista una riorganizzazione degli spazi, con la realizzazione di un piccolo parcheggio interno ad uso degli operatori mercatali. In quest’ultimo mercato è inoltre previsto un intervento di manutenzione della tettoia, con il ripristino dell’impermeabilizzazione, il controllo di grondaie e pluviali; è prevista inoltre la completa sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi dispositivi a led, più performanti.

“La riqualificazione degli spazi di questi quattro frequentati mercati, a cui si aggiungeranno analoghi interventi su Porta Palazzo, Racconigi, via Madama Cristina, via Pavese, via Guala, via Porpora e corso Brunelleschi, fa parte del piano di azioni pensate dall'Amministrazione comunale per valorizzare questo importante tessuto commerciale cittadino - ha commentato l’assessore Paolo Chiavarino -. Grazie a questi lavori avranno spazi più accessibili, sicuri e fruibili, mentre con la nuova campagna e con la nuova app ‘Torino Mercati’, che abbiamo lanciato di recente, i torinesi e i turisti potranno scoprire tutti i mercati rionali, i loro quartieri e la loro storia, gli orari di apertura e le loro specificità”.

Il progetto di riqualificazione delle quattro aree mercatali si inserisce nel Piano Integrato Urbano – PIÙ, che prevede interventi di rigenerazione urbana dei quartieri torinesi con la riqualificazione delle sedi bibliotecarie e del tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.

Sulla riqualificazione dei mercati annunciata dal Comune, il presidente di Ubat (Unione battitori ambulanti torinesi) Silvano Ritta ha dichiarato: "Ringraziamo l’assessore Chiavarino e tutto l’assessorato al Commercio per lo splendido lavoro volto a migliorare e rivitalizzare aree mercatali che in questi ultimi anni necessitavano di un attento intervento tenendo conto di tutti gli attori, cittadini, commercio fisso e commercio ambulante".