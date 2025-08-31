Una Montagna di Sorrisi: che gioia essere stati parte di questa avventura!

Siamo felici di condividere con voi la splendida notizia: Marco Galliano ha concluso con successo il suo viaggio dalla foce del Po fino alla vetta del Monviso!

Dalla foce del Po a Porto Tolle (Rovigo) ai 3841 della vetta del Monviso in 42 ore, 530 chilometri in bicicletta fino al Pian del Re, con 4800 metri di dislivello positivo.

Un’impresa straordinaria, che non è stata solo una sfida sportiva, ma soprattutto un percorso di solidarietà a sostegno dell’associazione Il Fiore della Vita.

Guardiamo insieme le immagini più significative dell’impresa di Marco:

Noi di Dabun Gelateria siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo a questo progetto: crediamo che la dolcezza non sia fatta solo di gelati, ma anche di gesti che sanno scaldare il cuore.

Grazie a Marco e a tutti coloro che hanno partecipato, una montagna di sorrisi è diventata realtà. E la buona notizia è che… c’è ancora tempo per donare!

Le donazioni rimarranno aperte fino al 14 settembre sulla piattaforma Rete del Dono - Una Montagna di sorrisi