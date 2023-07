Anziano precipita da un muro a Bussoleno e si rompe la testa: soccorso in eliambulanza

Nel pomeriggio di oggi, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, sono intervenuti per recuperare un uomo 85enne precipitato da un muro nei pressi di frazione Pralombardo, comune di Bussoleno. L'uomo, caduto da un'altezza di circa 5 metri è rimasto incastrato alla base della parete procurandosi un politrauma con interessamento del capo. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza e una squadra a terra del Soccorso Alpino a supporto. Grazie alla collaborazione del personale presente, l'uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale in codice giallo.