Controlli dei Carabinieri contro le baby gang: 17enne sorpreso con tirapugni e manganello

Violenza sulle donne

Pochi giorni prima di quest'operazione, i carabinieri delle stazioni di Po Vanchiglia e San Salvario avevano eseguito un'ordinanza disposta dal Tribunale di Torino il 22 luglio. Il provvedimento riguardava un clochard di 41 anni, già detenuto nel carcere di Torino per un altro motivo.

Rapina violenta a due donne

L'uomo era accusato di rapina aggravata e lesioni personali, in seguito a un episodio verificatosi nel centro della città il 16 marzo scorso. Le vittime, due donne, avevano denunciato l'accaduto. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti, i carabinieri sono riusciti ad arrestare il sospettato. Le indagini hanno rivelato che il 41enne era coinvolto in due episodi di rapina, commessi a breve distanza di tempo, ai danni di due donne. In una delle rapine, aveva causato lesioni personali alla vittima, per le quali è stata prognosticata una guarigione entro 90 giorni.