Auto si blocca in strada, Cirio si improvvisa “soccorritore” e aiuta a spingerla di lato

Un’automobilista in panne non è di certo una cosa così sensazionale, ma se a spingere l’auto bloccata in strada è il presidente della Regione Piemonte di certo la situazione assume i contorni dell’improbabile.

Eppure è quanto successo oggi pomeriggio in via Giolitti, con Alberto Cirio che si è improvvisato soccorritore e carro attrezzi e, notando una vettura ferma che bloccava il traffico davanti al Museo di Scienze Naturali, è sceso dal suo mezzo, si è tolto la giacca e insieme al suo autista ha aiutato la conducente dell’auto ferma a spostarsi al lato della strada.

Una scena piuttosto goliardica. L’automobilista, una ragazza, si è poi rivolta ai suoi soccorritori d’eccezione con un sorriso e li ha ringraziati: “E’ un onore per me, presidente”. A quel punto il Governatore si è rimesso la giacca e ha proseguito la sua giornata.