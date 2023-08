Restyling per il campetto e l'area verde di via Mascagni: nuovo manto, ma anche tavoli e giochi

Nuova vita per il campetto e l’area adiacente di via Mascagni. Questa mattina la Giunta, su proposta dell’assessora alle Periferie Carlotta Salerno, ha dato il via libera al progetto di riqualificazione della zona nel cuore di Torino Nord. Un intervento frutto di un percorso di partecipazione, che negli scorsi mesi ha coinvolto associazioni, comitati di quartiere, la Circoscrizione 6 e tutte/i coloro che abitualmente giocano e frequentano il parco, in particolare giovani compresi tra i 7 e i 17 anni.

Salerno: "In Barriera spazio riqualificato e aperto alla cittadinanza"

“Con l’approvazione di questo progetto - – dichiara l’assessora alla Rigenerazione Urbana, Carlotta Salerno- parte oggi una grossa operazione di rigenerazione urbana che dà voce e concretezza a un'esigenza che da tempo era emersa nel territorio. Il rifacimento del campetto e del giardino di via Mascagni porteranno ad avere in Barriera di Milano uno spazio totalmente riqualificato e aperto all’intera cittadinanza".

“Entro l’autunno - afferma Giorgio Marsiaj, Presidente della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali che ha presentato il progetto - sarà realizzato il completo rifacimento del campetto e i numerosi interventi accessori nelle aree circostanti via Mascagni, volti a favorire l’aggregazione e l’inclusione”.

L'intervento

Il cantiere prevede il rifacimento del manto, il ripristino della recinzione del campetto e la riqualificazione di tutta l’area verde circostante, dove verranno messi tavoli, panchine e giochi. L’Amministrazione, visto il rilevante interesse pubblico dell’iniziativa, esenterà i soggetti che realizzeranno il cantiere dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, sosterrà le spese di allaccio e pagherà le utenze dell’impianto di illuminazione del campetto che sarà aperto ai cittadini.