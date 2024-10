Mense da incubo nelle scuole di Settimo e Brandizzo: larve e insetti dentro il cibo per i ragazzi

Vermi, insetti e larve dentro il cibo destinato al consumo dei ragazzi. E' quanto denunciato nei giorni scorsi in alcune scuole alle porte di Torino. Un caso, che vede coinvolta la stessa ditta che ha l'appalto di fornitura, riscontrato sia a Settimo Torinese che a Brandizzo.



Subito, dai racconti dei ragazzi, le famiglie hanno fatto partire le proteste e le segnalazioni ai responsabili. Lo stesso Comune di Settimo Torinese ha chiesto chiarimenti alla ditta, che ha da un lato confermato l'episodio, ma al tempo stesso ha rassicurato sul fatto che saranno aumentati i controlli e che si è trattato di un episodio che non si ripeterà e che non ha messo a rischio la salute di chi avrebbe dovuto consumare il pasto.



Sul caso sono intervenuti sia i Nas che gli addetti dell'Asl. Da lunedì, intanto, si torna tra i banchi. E in mensa.