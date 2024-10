Il maltempo frena "Gianca": rimandata al 2 novembre la serata inaugurale per la riapertura ai Murazzi

Gli appassionati della movida e i nostalgici dei Muri di una volta dovranno portare pazienza. A causa della chiusura dell'area dei Murazzi per il persistente maltempo è rinviata a sabato 2 novembre la serata inaugurale di Gianca, storico locale simbolo della scena notturna torinese, la cui nuova gestione negli ultimi due anni lo ha reso un punto di riferimento per gli amanti dei Dj set e gli appassionati di musica elettronica, in un modello di club ispirato a quelli europei.