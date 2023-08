Festival letterario ,“Figure dimenticate del Piemonte-Omaggio a Guido Gozzano”: la seconda edizione dedicata al 140mo anniversario della sua nascita”

L'Ass. Luci organizza la seconda edizione di “Figure dimenticate del Piemonte” che quest'anno avrà luogo ad Agliè, e verterà sulla straordinaria figura di Guido Gozzano, ricordiamo che la precedente era stata dedicata a Salvator Gotta.

L'evento con il patrocinio di Torino Città Metropolitana e del Comune di Agliè, avrà luogo presso la “Casa-Museo Il Meleto” sabato 9 e domenica 10 settembre.

Gestisce la due giorni letteraria la Edizioni Pedrini; tra gli interventi in calendario sono presenti eminenti oratori sia per le conferenze che per le presentazioni e affermati studiosi, giornalisti e scrittori di Guido Gozzano di Piemonte e Valle d'Aosta.

Nel programma sono proposte anche le visite guidate, esclusivamente su prenotazione al tel. 0124.330150 alla “Casa-Museo liberty di Guido Gozzano”. In occasione del Festival il costo dell'ingresso e della visita sarà proposto a euro 5.50 a persona, le visite sono di 45 minuti ciascuna.

Il 26 agosto a Usseglio, presso il Museo Tazzetti alle ore 16.00 avrà luogo un'anteprima al Festival, con la presentazione del libro: "La Montagna guaritrice" sulle orme di Guido Gozzano nell'alta Val d'Ayas in Valle d'Aosta e nelle Valli del Canavese, autrice la prof.sa Chantal Vuillermoz.

(info: www.museotazzetti.it)

PROGRAMMA

Festival letterario: “Figure dimenticate del Piemonte” Guido Gozzano

in occasione del 140 anniversario dalla nascita del Poeta

26 agosto Usseglio ore 16.00

Anteprima al Festival organizzata dal Museo Civico Alpino “Arnaldo Tazzetti”

Presentazione del libro: “La Montagna guaritrice” sulle orme di Guido Gozzano nell'alta Val d'Ayas in Valle d'Aosta e nelle Valli del Canavese, autrice prof.sa Chantal Vuillermoz. Modera la direttrice del Museo arch. Emanuela Lavezzo.

Ricordiamo che sino al 3 settembre, al Museo Tazzetti, è visitabile la mostra curata da Emanuela Lavezzo e Antonio Musiari, in collaborazione con Alberto Tazzetti: “La bellezza in un battito d'ali. Le farfalle ispiratrici di arte e di letteratura”. Si tratta dell’esposizione di una collezione di farfalle lette come ispiratrici di arte e cultura, tra cui alcune farfalle della collezione appartenuta a Guido Gozzano e con opere di Giorgio Roggino, Gabriele Garbolino Rù, e di alcune allieve dell’Accademia Albertina di Torino.

(info:www.museotazzetti.it)

Agliè 9/10 settembre 2023

Villa Meleto Casa-Museo di Guido Gozzano

Sabato 9 settembre

h.10,00 Saluti istituzionali e illustrazione programma

h. 10,30 Visita guidata: “La casa-museo liberty di Guido Gozzano, Villa il Meleto”.

(le visite avvengono esclusivamente su prenotazione, sino al raggiungimento dei posti disponibili e sono di circa 45 minuti l'una).

Orari partenza gruppi, mattino: 10,30 - 11.15 – 12.00. Pomeriggio visita unica con partenza alle ore 14.45. Info e prenotazioni tel. +39 0124330150. Ingresso riservato per evento Festival euro 5,50 a persona.

h.11.15 Conferenza: “Viaggiatori nel tempo: libri della Edizioni Pedrini 1951- 2023”

h. 16.00 Conferenza della ricercatrice Luciana Banchelli autrice dell'antologia di Salvator Gotta: “Salvator Gotta e Guido Gozzano”

h. 17.00 Presentazione dell'autrice Marina Rota, del libro: “Amalia Guglielminetti. L'amore in versi con Guido Gozzano”

h. 18.00 Conferenza del giornalista Darwin Pastorin: “Dalla Signorina Felicita alla Juve: tutti i -dribbling- di Guido Gozzano”

h. 20.30 Monologo teatrale con l'attore Oreste Valente - Giardino Villa Meleto

Domenica 10 settembre

h. 10,30 Visita guidata: “La casa-museo liberty di Guido Gozzano, Villa il Meleto”.

(le visita avvengono esclusivamente su prenotazione, sino al raggiungimento dei posti disponibili ed sono di circa 45 minuti l'una). Orari partenza gruppi, mattino: 10,30 - 11.15 - 12.00.

Pomeriggio visita unica con partenza alle ore 14.45. Info e prenotazioni tel. +39 0124330150. Ingresso riservato per evento Festival euro 5,50 a persona.

h. 15,45 Presentazione dell'autrice Chantal Vuillermoz, del libro: “La Montagna guaritrice”, sulle orme di Guido Gozzano nell'alta Val d'Ayas in Valle d'Aosta e nelle Valli del Canavese.

h. 16.30 Conferenza della dott.sa Lilita Conrieri: “Gozzano e il Meleto: un Poeta e la sua Casa”.

h. 17.15 Conferenza della docente Mariarosa Masoero: "L'immagine di me voglio che sia - Guido Gozzano 140 anni dopo”

h. 18.00 Conferenza dott. Bruno Quaranta: “Guido Gozzano, le ore vere di Torino”

Calice di chiusura tra i presenti