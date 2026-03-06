Una serata speciale per la Festa della Donna con la Shary Band

Sarà una serata all’insegna della musica e del divertimento quella in programma sabato 7 marzo al TYPE Club di Centallo, dove si terrà la festa dedicata alla Festa della Donna con uno spettacolo pensato per far ballare e cantare il pubblico.

Protagonista della serata sarà la Shary Band, pronta a portare sul palco i grandi successi che hanno segnato diverse generazioni. Il concerto proporrà un viaggio musicale tra le hit più amate degli anni ’80, ’90 e 2000, con uno show pensato per coinvolgere il pubblico e creare l’atmosfera tipica delle grandi serate live.

L’evento è pensato come una serata over 25, con l’obiettivo di offrire un momento di festa e socialità in un contesto musicale capace di unire più generazioni attraverso brani che hanno fatto la storia della musica pop e dance.

Ad accompagnare la serata ci sarà anche il dj set di Mauro Vay, che in consolle proporrà una selezione musicale per proseguire la festa anche dopo il live.

L’appuntamento è quindi per sabato 7 marzo al TYPE Club, in Regione Madonna dei Prati a Centallo, per una notte di musica dal vivo e divertimento dedicata alla Festa della Donna.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 371.3891631 oppure 338.1488600.