Polentata solidale alla parrocchia Stimmate per i genitori separati in difficoltà

Domenica 8 marzo 2026, la parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi, in via Ceva, organizza una serata di beneficenza in collaborazione con l’Assistenza spirituale della Polizia di Stato e la Sezione Atletica della Polizia di Stato. L’evento avrà luogo presso il salone parrocchiale con ingresso da via Ceva, a partire dalle ore 19.

L’iniziativa mira a raccogliere fondi a sostegno de La Casa dei Genitori Separati in Difficoltà, un progetto dedicato a famiglie e genitori in situazioni di fragilità. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite Satispay, indicando il cognome e versando la quota di 20 euro a persona.

Il menù della serata prevede polenta con formaggio e salsiccia, dolce, acqua e vino, offerti a sostegno della causa. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e supporto sociale promosso dalla parrocchia e dalle strutture della Polizia di Stato, con l’obiettivo di coniugare solidarietà, aggregazione e convivialità.

Un’occasione per contribuire attivamente al sostegno di chi affronta difficoltà personali, gustando una serata all’insegna della tradizione culinaria piemontese.