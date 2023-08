Carcere le Vallette, l’appello dei Radicali: “Situazione sempre più drammatica”

"Su quanto sta accadendo al carcere Lorusso Cutugno di Torino dopo la morte per suicidio di due donne nella giornata di ieri, Sergio Rovasio, Presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino e Mario Barbaro, membro della Segreteria del Partito Radicale, hanno chiesto con una Lettera Appello ai parlamentari piemontesi e ai Consiglieri Regionali del Piemonte di recarsi con la massima urgenza in visita presso la struttura carceraria delle Vallette. Nella Lettera Appello viene denunciata "la situazione di totale illegalità in cui si trova il Carcere delle Vallette: gravissime carenze di personale di vigilanza e sanitario, strutture fatiscenti, elevato numero di detenuti con problemi psichiatrici senza adeguata assistenza, sovraffollamento, assoluta mancanza di interventi adeguati di aiuto al reinserimento sociale, sono solo alcune delle carenze che da anni vengono segnalate alle autorità nell'indifferenza generale. Durante le visite fatte negli ultimi anni e mesi abbiamo verificato il pessimo stato della struttura del carcere di Torino, tra i peggiori d'Italia. Chiediamo ai parlamentari e ai consiglieri regionali di intervenire con la massima urgenza con visite immediate nella struttura affinchè possano constatare di persona la drammatica situazione del carcere e della condizione della popolazione detenuta e degli agenti della Polizia Penitenziaria".Il prossimo 27 agosto è programmata la visita di una nostra delegazione del Partito Radicale".