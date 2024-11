Scomparsa Mara Favro, riprese le ricerche nella zona di Gravere

A quasi 8 mesi da una scomparsa ancora avvolta dal mistero, sono ripartire oggi le ricerche di Mara Favro, la 51enne di Susa di cui non si hanno più notizie dallo scorso 8 marzo, dopo che era uscita dalla pizzeria "Don Ciccio" in cui lavorava a Chiomonte.

Forze dell'ordine e Vigili del fuoco

Le ricerche, che sono portate avanti da carabinieri, polizia e Vigili del fuoco, si stanno concentrando soprattutto nei boschi attorno a Gravere, perché in quella zona ci sono le ultime tracce della donna e del suo cellulare, che ha agganciato un ripetitore che copre l'area.

Ad oggi due le persone indagate

Per la scomparsa di Mara Favro ad oggi sono indagate due persone per omicidio e occultamento di cadavere: si tratta di Vincenzo Milione e Cosimo Esposito, rispettivamente titolare ed ex pizzaiolo del “Don Ciccio”.