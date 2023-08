Borse di studio, ultimi giorni per partecipare al bando 2023/24 di Edisu Piemonte: scadenza il 5 settembre

Ultimi giorni per presentare domanda per Borse di Studio e Servizio abitativo per l'Anno Accademico 2023/24. Il Bando di Edisu Piemonte scadrà infatti il 5 settembre alle ore 12, deadline oltre la quale non sarà possibile consegnare le richieste per i servizi dell’Ente per il diritto allo studio in Piemonte.

Possono fare domanda, sul sito di Edisu Piemonte (www.edisu.piemonte.it) tutti gli studenti e studentesse con Isee universitario fino a 26.306,25 euro. Anche chi non è ancora immatricolato negli Atenei piemontesi potrà partecipare al bando, indicando successivamente il corso di studi scelto.

“Invitiamo tutti i potenziali beneficiari che ancora non l’abbiamo fatto a presentare la domanda entro le ore 12 del 5 settembre, perché dopo quel momento non sara più possibile fare richiesta per questo Anno Accademico. Ricordiamo che per la prima volta tutte le scadenze sono unificate, sia per borse di studio che per i servizi abitativi, sia per gli iscritti, o che hanno intenzione di iscriversi, al primo anno che per gli anni successivi” ha precisato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.

Il bando 2023/24 prevede una maggiorazione su tutti gli importi stanziati lo scorso anno che già avevano visto un aumento rispetto al passato grazie ai fondi Pnrr. Confermate le cifre maggiorati per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), mentre sono stati introdotti importi di borsa riservati agli studenti con ISEE tra € 23.626,01 e 26.306,25.