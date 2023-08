Miroglio Group chiude il punto vendita “Oltre” di Torino, Filcams attacca: “Nessuna proposta valida per le lavoratrici”

Il 10 agosto scorso il gruppo Miroglio, titolare del Marchio OLTRE, ha comunicato alle quattro dipendenti del punto vendita della galleria del centro commerciale di C.so Romania a Torino, l’intenzione della chiusura definitiva del negozio, a partire dal prossimo 5 settembre, per riaprire contestualmente il negozio presso il nuovo centro commerciale ToDream, situato a poche centinaia di metri.

Niente di grave, se non fosse che il nuovo punto vendita sarà aperto in Franchising – quindi con un diverso titolare – ed alle lavoratrici coinvolte la Miroglio ha prospettato una possibile ricollocazione presso i punti vendita di Novara, Vicolungo, Mondovicino e Torino Via Roma, in alternativa alla possibilità di essere trasferiti presso “Le Gru” a Grugliasco, ma accettando il passaggio dalle attuali 40 ore lavorative settimanale a sole 18 ore.

“Riteniamo inaccettabile anche solo ipotizzare un trasferimento delle lavoratrici oltre i 50 Km di distanza – spiega Mario Adinolfi della Filcams Cgil di Torino – con l’alternativa di evitare tale disagio con un trasferimento a Le Gru, ma a fronte di una drastica riduzione oraria, con conseguente danno economico. Questo è per noi inaccettabile, in quanto si chiama ricatto!”

La Filcams ha quindi provveduto a chiedere all’Azienda una soluzione condivisa in grado di salvaguardare il posto di lavoro ed il salario alle lavoratrici coinvolte, trovando soluzioni anche con l’imprenditore che aprirà il nuovo punto vendita presso To Dream. A fronte dell’indisponibilità a fornire risposte concrete, il Sindacato ha quindi aperto lo stato di agitazione, chiedendo che venga aperto un tavolo di confronto in Prefettura, con il coinvolgimento anche del Comune di Torino.

“Abbiamo chiesto l’intervento della Prefettura e del Comune – spiega Ivano Franco della Filcams – in quanto questa vicenda che coinvolge quattro lavoratrici potrebbe apparire poca cosa, ma la vera preoccupazione è che nelle prossime settimane potremmo assistere a nuovi trasferimenti di attività commerciali dalla galleria ex-Auchan verso To Dream ed a nostro avviso bisogna costruire le condizioni sin da subito che, in casi simili, i trasferimenti siano governati e non comportino perdite occupazionali e di condizioni di lavoro di chi dovesse essere coinvolto”.

Va da sé, aggiungono in Filcams, che il sindacato farà tutto il possibile per giungere ad una soluzione positiva della vertenza in atto.