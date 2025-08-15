Casa: a Roma, Genova e Torino conviene comprare. Meglio l'affitto a Milano e Napoli

Dalla seconda metà del 2024, il progressivo abbassamento dei tassi di interesse promosso dalla BCE ha condotto a una rinnovata attrattività del mercato delle compravendite, portando alcune persone in cerca di una nuova sistemazione ad abbandonare un potenziale progetto di affitto.

I risultati dello stadio di Immobiliare.it Insights

Ma in quali città italiane è ancora più conveniente affittare, e in quali invece vale la pena acquistare tramite mutuo? E' questo l’oggetto dell’ultima analisi di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha confrontato la rata media mensile di un mutuo con il canone di locazione medio richiesto in 18 città italiane: Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Latina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pesaro, Pisa, Roma e Torino.

A Milano e Napoli conviene affittare

Ci sono 12 città in cui l’affitto è più favorevole. Tra queste, spicca Milano, dove attualmente la rata media di un mutuo ammonta a quasi 1.900 euro/mese, mentre il canone rimane poco sotto i 1.500 euro/mese. Tra i capoluoghi di regione, la locazione è più vantaggiosa anche a Napoli (rata mutuo a 1.180 euro/mese vs. canone a 1.043 euro/mese), Bologna (rata mutuo a 1.314 euro/mese vs. canone a 1.086 euro/mese), Firenze (rata mutuo a 1.830 euro/mese vs. canone a 1.764 euro/mese) e Aosta (rata mutuo a quasi 950 euro/mese vs. canone a poco più di 750 euro/mese).

A Roma e Torino è meglio comprare

Sono invece 6 le città in cui è al momento più conveniente pagare un mutuo e dunque comprare casa piuttosto che affittare. La prima che merita una menzione è Roma, dove, anche se di poco, la rata media del mutuo è più bassa del canone, rispettivamente 1.385 euro/mese a fronte di 1.407 euro/mese. Situazioni simili, seppur con prezzi più bassi, a Palermo e Bari: nel capoluogo siciliano la rata del mutuo tocca i 700 euro mensili, ma il canone di locazione è attualmente leggermente più alto, pari a circa 720 euro/mese medi.

Nella città pugliese, invece, rata del mutuo e canone ammontano rispettivamente a 889 euro/mese e a 875 euro/mese. Leggermente più ampia la forbice a Torino, dove comprare casa costa mensilmente, in media, 736 euro, mentre affittarla richiede quasi 800 euro/mese.

Il divario è invece molto più ampio, con l’acquisto decisamente più favorevole rispetto alla locazione, sia a Genova che a Catania: nella località ligure un affitto costa mediamente oltre 770 euro/mese, a fronte di una rata del mutuo ferma a circa 620 euro/mese. Nella città siciliana, invece, il prezzo medio della locazione è attualmente di poco superiore ai 720 euro/mese, mentre comprare casa tramite mutuo prevede una spesa di circa 550 euro mensili.

Come è cambiata la tendenza

Nonostante, come visto, le città in cui conviene affittare primeggiano ancora, la tendenza dell’ultimo anno sembra evidenziare un deciso cambio di rotta: infatti, rispetto a 12 mesi fa quasi ovunque le rate dei mutui si sono abbassate o stabilizzate, mentre i canoni di affitto, seguendo il trend di crescita nazionale, sono in rialzo quasi dappertutto.

Tra quelle analizzate, le 3 città in cui le rate del mutuo hanno mostrato la discesa più importante, negli ultimi 12 mesi, sono Milano (-9%), Bologna (-7%) e Genova (-7%). Firenze è rimasta invece stabile, mentre i soli incrementi tra le 18 città si sono verificati a Brescia (+1%) e Aosta (+3%). I canoni di affitto, al contrario, hanno registrato segno più quasi ovunque anno su anno, e si sono alzati soprattutto a Genova (+12%), Padova (+10%), Torino e Latina, entrambe al +9%.