Sagra del Peperone 2023: incontro su come costruire reti e sinergie

La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, l’intrattenimento per tutte le età, la cultura e il giusto connubio fra tradizione e innovazione sono gli elementi chiave della 74esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. La città ricca di storia ed eventi legati alle tradizioni e alla cultura popolare si trasforma, dall’1 al 10 settembre, in un’unica grande area espositiva di oltre 10mila metri quadrati, con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2.500 posti e sedere e oltre 200 espositori. Tra palazzi storici e musei da scoprire, sono in programma la fiera agricola, ma anche mostre, concerti e spettacoli. Informazioni complete sono reperibili in www.fieradelpeperone.it

Tra i numerosi eventi, sabato 2 settembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze si Piazza Sant’Agostino il Comune di Carmagnola e il Distretto del Cibo del Chierese–Carmagnolese organizzano l’incontro intitolato “Costruire Reti e Sinergie nel Settore Agroalimentare” condotto da Simona Riccio, Agrifood & Organic Specialist che comunica e trasmette il valore delle eccellenze italiane attraverso i nuovi media in maniera innovativa che alla Fiera Nazionale del Peperone cura i panel intitolati “Parla con Me”.

Un evento di straordinaria rilevanza, una grande opportunità per esplorare il mondo dell'agroalimentare, promuovere la sinergia tra professionisti e rafforzare l'identità territoriale con esperti e relatori di spicco.

Obiettivi Principali

L'incontro sarà focalizzato sull'importanza cruciale di costruire reti di collaborazione all'interno del settore agroalimentare, in particolare attraverso i distretti del cibo. Questi distretti rappresentano un mezzo potente per creare sinergie, rafforzare comunità e collaborare con la Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo e le Istituzioni per promuovere lo sviluppo identitario dei territori. L'evento metterà in luce l'importanza dei mercati agro alimentari e del ruolo che ricopre all’interno della filiera agro-alimentare e come opportunità da cogliere dai Distretti.

Ospiti

L'evento ospiterà numerosi relatori:

Marco Protopapa , Assessore Agricoltura Regione Piemonte

Ivana Gaveglio , Sindaco del Comune di Carmagnola

Roberto Gerbino , Assessore alla Protezione Civile, Ambiente e aree verdi, Agricoltura e Attività Produttive del Comune di Carmagnola

Ignazio Garau , Vice Presidente della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo

Roberto Ghio , Presidente del Distretto del Cibo del Chierese – Carmagnolese

Davide Murgese , Coordinatore attività di assistenza tecnica al Distretto del Cibo del Chierese – Carmagnolese

Silvio Artusio Comba , Presidente del Distretto del Cibo del Roero

Massimo Torchio , Direttore del Mercato del Roero

Massimo Fiorio , Direttore del Distretto del cibo e del vino delle Langhe e del Monferrato

Franco Parola , Segretario del Distretto del Cibo Monregalese-Cebano

Franco Cominetto , Distretto del cibo del Mombarone della Serra Morenica e del Naviglio di Ivrea

Domenico Tuninetti , Presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola

Roberto Cerrato , Direttore Sito Unesco Langhe Monferrato Roero e Coordinamento Tecnico Distretto del Cibo

Gianluca Cornelio Meglio , Direttore Generale del Caat Centro Agroalimentare Torino

Contributo video di Patrizia Lusi , Presidente Ass. dei Paesaggi Rurali d’Interesse Storico (PRIS)

Commenta il Sindaco Ivana Gaveglio: “Sono entusiasta dell’organizzazione di questo straordinario evento che dimostra come la nostra Fiera, oltre a celebrare la nostra identità culturale e gastronomica, continui ad offrire l'opportunità di costruire ponti e connessioni fondamentali per il nostro territorio.

Ritengo che questo evento possa concretamente creare sinergie che contribuiranno alla crescita e all'eccellenza dei nostri prodotti e delle nostre tradizioni. Un momento di condivisione, una bella occasione per rafforzare le nostre comunità e costruire un sistema solido che favorisca lo sviluppo dei nostri territori.

Un'opportunità per imparare, collaborare e lavorare insieme per preservare e valorizzare la nostra identità”

Il Salotto della Fiera

L’incontro rientra tra gli appuntamenti del Salotto della Fiera in programma sul grande palco e nella sala conferenze di Piazza Sant’Agostino, da sempre fulcro della vita sociale della comunità carmagnolese.

Protagonisti: Tinto al secolo Nicola Prudente, conduttore radiofonico e televisivo, attualmente impegnato nella trasmissione “Camper in viaggio” su Rai 1, presentatore delle ultime 4 edizioni della Fiera, sul palco con “TT Tinto Talks”, talk show condotti con vari ospiti e personalità. Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, giornalista e divulgatrice agroalimentare; Paolo Massobrio, giornalista ed esperto enogastronomico, con le “Confessioni Laiche” che quest’anno coinvolgeranno alcune famiglie di imprenditori affermati a livello nazionale e internazionale; Simona Riccio l’Agrifood & Organic Specialist che comunica e trasmette il valore delle eccellenze italiane attraverso i nuovi media in maniera innovativa, con gli appuntamenti “Parla con Me” sulla sostenibilità; Rossana Turina, l’imprenditrice agricola e di turismo rurale che presenta gli show cooking di cuochi e pasticceri dell’associazione Cuochi della Mole. Conduttrice del Salotto della Fiera: l’attrice Elena Galliano.

Il 1° settembre alle ore 21 è in programma l’Inaugurazione della Fiera con Manuela Arcuri, Tinto, il Sindaco Ivana Gaveglio, altri esponenti dell’Amministrazione Comunale ed altri ospiti,, alla quale seguirà il concerto della Società Filarmonica di Carmagnola diretta dal Maestro Flavio Bar.

Dopo i talk, gli incontri e gli show cooking, tutte le sere alle 21 il grande palco del Salotto della Fiera ospiterà concerti e spettacoli con programma completo in www.fieradelpeperone.it