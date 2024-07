Équipes Notre Dame porterà a Torino 7.500 credenti da tutto il mondo

Dal 15 luglio, si terrà all' Inalpi Arena il 13esimo raduno internazionale delle Équipes Notre Dame, che porterà a Torino partecipanti da tutto il mondo. Si terranno incontri, momenti di preghiera, meditazione e riflessione. L'ultimo raduno era stato organizzato a Fatima, nel 2018.

Circa 6 o 7 coppie si ritrovano mensilmente a condividere i traguardi della propria vita insieme a un Consigliere Spirituale, formando così la prima comunità. Tre o quattro di queste équipes sono in collegamento tra loro, e questi gruppi sono a loro volta collegati formando comunità cittadine e regionali.

Tra il 15 e il 20 luglio a Torino arriveranno 7500 membri della Équipes Notre Dame . Si tratta di un movimento cristiano di coppie di sposi che vivono il matrimonio in modo spirituale, in comunità con altre coppie del movimento.

La Città di Torino e la Regione Piemonte hanno patrocinato l'evento. "La città si sta affermando come attrattiva di grandi eventi - ha commentato la vice sindaca Michela Favaro - e sono contenta che si parli di un evento votato alla spiritualità e alla riflessione, in un tempo difficile dove le famiglie presentano fragilità".

"È un evento - ha dichiarato l'assessore regionale alla famiglia Maurizio Marrone - che trasformerà Torino e il Piemonte in una vetrina con il messaggio di sostegno alla famiglia valoriale e spirituale che, a prescindere dalla religione di ognuno, è un modello da seguire. In questo inverno demografico è un modello che promuove la natalità e un modello educativo solido".

Giampiero Leo, Coordinatore della Commissione Cultura e Welfare della Fondazione CRT, in rappresentanza della presidente Prof.ssa Anna Maria Poggi ha dichiarato: "La Fondazione considera appuntamenti come questi importantissimi perché fanno conoscere e valorizzano il nostro territorio, ma anche e soprattutto perché metto al centro dei valori, come quelli di una famiglia salda e quindi aperta e inclusiva, nella comunità contemporanea".