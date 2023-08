Blocco diesel Euro 5, Cna Piemonte: "Chiediamo la proroga di due anni"

CNA Piemonte, pertanto, sollecita urgentemente l'approvazione di una proroga di due anni al blocco, in conformità con l'accordo sottoscritto il 9 giugno 2017 a Bologna dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Tale accordo prevedeva il blocco della categoria Euro 5 a partire dal 1° ottobre 2025, scadenza che deve essere mantenuta. Inoltre, CNA Piemonte ha condiviso con l'Assessore alle Attività Produttive soluzioni pratiche e sostenibili per affrontare la sfida all'inquinamento. Si ritiene fondamentale l'espansione del chilometraggio per il "move in geolocalizzato", limitato alle zone con restrizioni, e si propone di destinare risorse per l'installazione gratuita di tale sistema, promuovendo così pratiche più eco-sostenibili nel settore dei trasporti.