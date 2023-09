Gene Gnocchi in visita al Museo Egizio

L’estate non è ancora finita per il museo Egizio che in questi giorni non ha mai smesso di avere visitatori. Tra questi anche Gene Gnocchi.



Il comico e cabarettista si è goduto un tour all’intento delle sale che aspettano di essere rinnova in vista del bicentenario del 2024.



“Grazie per la visita” è il post condiviso dal Museo sui social per ringraziare del passaggio nelle sue sale.



Gnocchi non è il primo artista e vip a recarsi i visita all’Egizio. Tra gli altri anche il collega Checco Zalone e l’influencer Chiara Ferragni.