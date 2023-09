Rai, Lega: "Accolte nostre proposte alla bozza del parere sul Contratto di servizio"

“Accolte molte proposte della Lega alla bozza del parere sul Contratto di servizio della Rai, documento strategico per il futuro del Servizio Pubblico Radiotelevisivo del nostro Paese. Garantire un’offerta inclusiva e accessibile anche ai cittadini utenti con disabilità sensoriali deve essere una priorità: l’offerta multimediale va resa sempre più accessibile a questi utenti". Lo dichiarano i parlamentari della Lega componenti della Commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.

"La Rai si impegnerà, inoltre, a rispettare le norme in materia di assunzione di lavoratori con disabilità e del loro rapporto di lavoro. Verrà poi presentato un piano quinquennale per obiettivi, finalizzato allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS). La piattaforma di RaiPlay ha bisogno di essere modernizzata e più fruibile con accordi volti alle coproduzioni, condivisione di cataloghi, sviluppo di piattaforme comuni, e il potenziamento del servizio streaming. La trasparenza d’informazione sarà garantita con la pubblicazione sul sito internet della trasmissione dell’elenco completo di opinionisti e ospiti con relativa biografia. Una corretta educazione alimentare è importante per il Paese: per questo l’offerta informativa nei programmi di cucina e salute andrà ampliata includendo contenuti sui disturbi alimentari, la malattia celiaca, e altre problematiche. Tutti gli italiani che pagano, tra l’altro, il canone, devono avere diritto alla ricezione del segnale che sarà quindi rafforzato".