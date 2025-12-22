Sì all’esercizio provvisorio della Regione Piemonte

Approvato all’unanimità dei 38 votanti (in 7 non non hanno partecipato al voto) il Disegno di legge 116 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026”

La relatrice di maggioranza Debora Biglia (Fi) ha spiegato che: “L’esercizio provvisorio è uno strumento necessario e previsto dall’ordinamento. Si tratta di una scelta di responsabilità che consente all’Amministrazione di continuare a operare, in attesa che a gennaio sia approvato il Bilancio, come confidiamo di fare. Non è un rallentamento, ma una opzione coerente con il quadro normativo, in attesa di portare a breve in Aula il provvedimento”.

Fabio Isnardi (Pd), relatore di minoranza, rinunciando a svolgere l’intervento, si è solo augurato “che il prossimo anno il Bilancio possa essere approvato entro dicembre, per evitare l’esercizio provvisorio”.