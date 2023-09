Dal 1923 a oggi: cento anni di fotografia e dintorni. Cna li celebra con i ritratti dei mestieri

Vecchia guardia e nuove generazioni di fotografi torinesi a confronto per le celebrazioni del centenario dell’Esposizione internazionale di fotografia ottica e cinematografia di Torino del 1923, questa mattina a Palazzo di Città a cura di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato. Ospite d’onore dell’evento è stato il presidente nazionale di CNA Fotografia e Video, Antonio Barrella che è intervenuto accanto all’assessore alle Attività produttive della Città di Torino Gianna Pentenero, al vicepresidente della Camera di commercio di Torino Nicola Scarlatelli e al presidente di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato di Torino Enrico Capirone.



Per ricordare l’importante anniversario della città che ha dato i natali alla fotografia italiana – la costituzione della Società fotografica subalpina è del 1899 – CNA Torino ha lanciato una sfida ai fotografi associati, raccolta da quattro professionisti: Virgilio Ardy che è anche Presidente dei fotografi torinesi della CNA; Erik Castello, Michele Picardo e Guido Siviero. La sfida è stata raccontare per immagini i mestieri dell’artigianato, il talento e la passione dei piccoli imprenditori vera colonna portante dell’economia italiana. Una narrazione che ha preso le forme di un numero monografico di Corriere Artigiano, house organ della CNA Torino dal 1946, la cui pubblicazione è stata sostenuta dalla Camera di commercio, spedito a diecimila imprese nella Città metropolitana di Torino con l’obiettivo di ricordare il valore della fotografia d’autore al servizio del mondo del lavoro. L’evento è però anche stato l’occasione per un ricongiungimento con la vecchia generazione dei fotografi della CNA che ha fatto la storia dell’Associazione a partire dalla costituzione, nel 1982-83 a Torino e a Milano, del primo sindacato nazionale dei fotografi, il Siaf. Protagonisti di quel periodo sono stati, tra gli altri, Rodolfo Suppo, Franco Turcati, Massimo Forchino e Marino Ravani, tutti presenti all’incontro. Al plauso di Barrella per l’iniziativa è seguita la foto di gruppo di rito con tutti i fotografi presenti in sala, mentre Enrico Capirone, a nome della categoria ha formalmente chiesto alla Città di Torino “di aprire un tavolo di lavoro con i fotografi della CNA in vista del festival della fotografia in programma dal 2 maggio al 2 giugno 2024”.