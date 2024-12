Moncalieri rilancia 'spesa sospesa' e raccolta di cibo per le famiglie in difficoltà

Il Natale è la festa più attesa dai bambini e dalle famiglie, ma il difficile momento economico fa sì che siano numerosi i nuclei e le persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ed allora, per dare seguito a quel motto 'nessuno indietro, avanti insieme', lanciato negli anni scorsi dal sindaco Paolo Montagna, il Comune di Moncalieri si è schierato in prima fila per aiutare chi vive situazioni di fragilità.

Il contributo del Banco Alimentare

Ecco quindi un aiuto concreto a 300 famiglie che vivono un momento delicato e di particolare difficoltà realizzato dalla Città in collaborazione con il Banco Alimentare: una fornitura straordinaria di alimenti, beni di prima necessità e giochi per i più piccoli. "Un grazie di cuore a tutte le associazioni della rete della solidarietà alimentare e ai preziosi volontari che dedicano il loro tempo, sacrificando momenti personali e familiari per gli altri: voi siete il vero regalo per queste famiglie, e lo siete ogni giorno", ha sottolineato il primo cittadino di Moncalieri. "Celebriamo il Natale con piccoli, grandi doni di solidarietà e continuando a rafforzare la rete di protezione dalla povertà e dall'esclusione sociale".

La raccolta dei 'Fischietti per Moncalieri'

Da segnalare anche il contributo offerto dal comitato spontaneo Fischietti per Moncalieri, che ha promosso una bella iniziativa solidale, lanciando la "Spesa sospesa dei Fischietti", una raccolta di cibo per i concittadini che hanno problemi economici. "Se ci volete dare una mano potete contribuire portando cibo confezionato non deperibile, a lunga conservazione nei negozi che si sono gentilmente offerti come punto raccolta: Adriana alimentari in via San Martino 16; Ottica Autelli e Cartoleria /giornali Chiricosta in piazza Vittorio Emanuele II", spiegano dal comitato spontaneo, che si è impegnato a provvedere con don Paolo della parrocchia di Santa Maria della Scala e con il contributo di Don Nico per consegnare il tutto alla Caritas.

Non servono grandi cose ma cose necessarie: latte, tonno sott’olio, zuppe in scatola, legumi, pasta, riso, biscotti, è l'invito che viene fatto. La raccolta proseguirà fino a domenica 5 gennaio.

Il ruolo di 20 portalettere

Infine, da sottolineare anche il contributo di Poste Italiane, con 20 portalettere del centro di distribuzione di Moncalieri che hanno aderito spontaneamente all’iniziativa di solidarietà “Pasto Sospeso” promossa dal Comune con l’obiettivo di portare un gesto concreto di vicinanza e sostegno alle persone in difficoltà.

Nei giorni scorsi i portalettere di Poste Italiane hanno acquistato generi di prima necessità e confezionato 15 pacchi, uno per ciascuna famiglia destinataria di questo regalo speciale. L’iniziativa, nata dal desiderio di donare un sorriso a chi ne ha più bisogno, è espressione di quei valori di solidarietà e attenzione alle comunità che da sempre contraddistinguono le persone del Gruppo.

Con la loro iconica divisa, i portalettere di Moncalieri saranno i protagonisti di questo gesto simbolico, rafforzando il loro ruolo non solo come operatori postali, ma anche come punto di vicinanza e supporto per i cittadini. L’amministrazione comunale, coinvolgendo le associazioni del territorio, si occuperà della distribuzione dei pasti raccolti ai più bisognosi. Domani mattina la consegna dei pacchi