Brandizzo, la prossima settimana i primi funerali degli operai travolti e uccisi dal treno

Mentre proseguono le indagini della procura di Ivrea per fare luce sulle cause della tragedia che, nella notte tra il 30 ed il 31 agosto, ha visto travolti ed uccisi da un treno cinque operai alla stazione di Brandizzo, arriva il via libera per i funerali delle vittime.

Pronto il nullaosta della Procura

A perdere la vita furono Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa e Kevin Laganà. Secondo quanto riferisce l'Ansa, la procura ha pronto il nullaosta a procedere, dopo che la polizia scientifica ha concluso il lavoro di riconoscimento dei resti dei cinque operai, che nei prossimi giorni verranno consegnati alle rispettive famiglie.

Il 30 settembre l'ultimo saluto a Kevin

I parenti della vittima più giovane, il 22enne Kevin Laganà, non hanno atteso, rendendo già nota la data dei funerali, che si terranno il 30 settembre alle ore 10 nel duomo di Vercelli, una scelta quasi obbligata vista la grande partecipazione che si attende per le esequie.

I funerali di Giuseppe Aversa, il 49enne di Borgo d'Ale, dovrebbero invece svolgersi nel duomo di Chivasso, ma per lui come per gli altri tre operai nulla è stato ancora deciso con certezza.