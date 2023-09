Proseguono le selezioni della figura di autista in Ecologica Piemontese

L'azienda ECOLOGICA PIEMONTESE, operante nel settore dei servizi ambientali ed ecologici da più di 20 anni, cerca la figura con i requisiti indicati in questo articolo.

Personale anche non del settore, disposto alla formazione

Novara (NO)

Bairo Canavese (TO)

Rivalta di Torino (TO)

Ecologica Piemontese è una realtà giovane e dinamica, che attraverso una struttura solida e organizzata, composta da operatori di grande esperienza che possono avvalersi di attrezzature all’avanguardia, è in grado di fornire un valido supporto alle esigenze ecologiche delle aziende che necessitano di raccogliere e smaltire rifiuti civili ed industriali.

L’azienda ha maturato una forte esperienza sul campo che le permette di risolvere la maggior parte delle richieste avvalendosi sia di mezzi ed attrezzature all’avanguardia che di personale tecnicamente preparato e qualificato, la cui competenza viene continuamente aggiornata per operare nel totale rispetto delle esigenze di un settore in continua espansione ed evoluzione come quello ecologico.