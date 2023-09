Buon cibo e non solo: con la Fiera nazionale della Trippa prende il via a Moncalieri Gusto Festival

Quando la cultura gastronomica di un territorio è ricca di storia non basta una cena, un giorno e neppure un weekend. Per celebrarla, raccontarla e scoprirla, un sapore dopo l’altro, nasce Gusto Festival, il mese della cultura gastronomica promosso dalla città di Moncalieri. Per la prima volta, i prodotti del territorio moncalierese incontrano la tradizione culinaria del Piemonte al PalaExpo, in un omaggio al gusto lungo 4 imperdibili weekend, dal 30 settembre al 22 ottobre.

“Gusto Festival è un omaggio alle nostre eccellenze e alla nostra storia - è il commento del Sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna: “Abbiamo scelto di dedicare un mese intero al racconto di uno dei cardini della nostra identità: la Moncalieri della cultura gastronomica a 360°. Anche la location, il PalaExpo, è tra i simboli della nostra grande tradizione che ha radici nel passato, ma che vuole guardare al futuro”.

Si comincia con la Fiera della Trippa

Alla sua prima edizione, Gusto Festival inaugura il suo lungo programma, con una delle tradizioni più tipiche e universalmente riconosciute della città, sin dal Medioevo: la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, il 30 settembre (ore 11 – 24) e il 1 ottobre (ore 10 – 21), che dal 2021 è organizzata ufficialmente dall'Associazione per la Valorizzazione della Trippa ‘d Muncalè Onlus, ma affonda le sue radici nella visione che ebbero negli anni’90 Luca e Paolo Casto, padre e figlio, imprenditori illuminati, quando non si parlava ancora di turismo enogastronomico come chiave di sviluppo del territorio.

Oggi a mantenere vivo il legame con le origini della manifestazione è la vedova Ernestina Casto che a dispetto degli anni è sempre in prima linea alla fiera per aiutare a servire i vassoi pieni di questa autentica prelibatezza, all’interno di due giornate dove i prodotti del territorio e suoi protagonisti saranno accompagnati da svariati momenti di intrattenimento, incontri culturali, musica, animazione per grandi e piccoli dal mattino fino a sera.

Tutti gli eventi in programma

Il sipario si apre quindi il 30 settembre, alle ore 11, fra gli stand degli espositori con l’inaugurazione ufficiale davanti alle autorità e alla Filarmonica di Moncalieri dalle ore 12, per arrivare nel pomeriggio alle ore 16, con uno dei punti di forza di questa edizione: la cerimonia per i Gemellaggi Enogastronomici 2023, che la Città di Moncalieri ha avviato con diversi comuni piemontesi, a dimostrare il valore fondamentale della condivisione che - solo attraverso la cultura del cibo - è possibile sviluppare tra nazioni e tradizioni differenti. A impreziosire la giornata, anche la presenza del fiorentino, ma ormai moncalierese d’adozione Indro Neri, fra i massimi esperti di trippa nel mondo, che presenterà “La Geografia della Trippa”. Dalle ore 21 alle 24, largo anche alla musica dal vivo.

Il pentolone grande protagonista

Il 1° ottobre la Fiera tocca il suo apice con gli oltre 25 quintali di Trippa alla Savoiarda che bolliranno nel grande pentolone dalle prime ore dell’alba fino alle ore 12, quando si terrà la cerimonia di assaggio con la Confraternita della Trippa e le istituzioni civili cui seguirà la distribuzione della trippa cotta al pubblico. Nel corso dell’ultima edizione, più di 3000 le porzioni servite ai visitatori - con una grande presenza di pubblico giovanile - riuniti nella classica scarpetta sul fondo del pentolone, ormai vuoto.

Aiuti per le persone bisognose

Tutti i proventi della Trippa del Pentolone sono destinati al Banco Alimentare Piemonte per i pasti da destinare alle persone bisognose. La Croce Rossa Italiana Comitato di Moncalieri sarà presente per il servizio di pronto soccorso e con il suo stand terrà una serie di dimostrazioni, sarà possibile anche la degustazione senza obbligo di acquisto degli speciali panettoni e delle olive de “Il Meglio del Meridione” di Moncalieri, mentre la Pro Loco Moncalieri partecipa con uno stand dedicato alle iniziative delle Associazioni e della Città di Moncalieri.

Anche Gli Amici della Sagra del Ciapinabò di Carignano avranno uno stand per un’anteprima della trentesima edizione della loro Sagra ed in occasione della Fiera sarà presente la conduttrice Elia Tarantino con le telecamere della trasmissione televisiva Mosaico.

Per tutte le info: https://mymoncalieri.it/gusto-festival-2023/