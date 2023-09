"Un mese, tanti sapori": con Gusto Festival Moncalieri diventa la capitale del buon cibo

Moncalieri conferma la sua tradizione enogastronomica e decide di mettere assieme quattro eventi, in altrettanti weekend consecutivi, per diventare dal 30 settembre la capitale del buon cibo. "Un mese, tanti sapori!", questo è lo slogan scelto per lanciare Gusto Festival, che avrà il Palaexpo come punto di riferimento per i diversi eventi.

Palaexpo casa delle prelibatezze culinarie

"Ripartiamo dalla nostra storia, perché il Palaexpo è l'ex Foro Boario, punto di riferimento per diverse generazioni di moncalieresi", ha detto il sindaco Paolo Montagna, assieme all'assessore al Commercio Angelo Ferrero. Si comincia sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre con la Fiera nazionale della Trippa. Un appuntamento ormai storico, che diventa l'occasione anche di ricordare il ruolo della Confraternita della Trippa, con il pentolone che cuocerà 25 quintali di carne per l'occasione, arrivando a distribuire più 3000 porzioni.

Dalla fiera della trippa a quella del bollito

E subito scatta un lungo applauso per celebrare la memoria di Paolo Casto, l'uomo che per primo credette in questo progetto. Poi 7-8 ottobre poi spazio a StreetFood & October Fest, la grande novità di questo anno. Un lungo fine settimana ricco di prelibatezze, musica, birra ed eventi, con il contributo del Gambero Rosso.