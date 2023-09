Torneo di pacche sul sedere alla star di OnlyFans, è polemica sul patrocinio del Comune di Torino:"La Città non era al corrente"

E a testimonianza dell'impegno, gli organizzatori hanno deciso di annullare la dimostrazione dello Slap femminile. Il Comune di Torino, come conferma Mihai Oana, ha concesso il patrocinio solo alla gara di kickboxing e "non era al corrente della scelta di aggiungere" lo Slap Booty. "Nella richiesta di patrocinio concesso della Città - fanno sapere dagli uffici comunali - è esplicitato che l'utilizzo dello stesso è concesso ad un evento rispettoso, che non offende la dignità e sensibilità delle persone".