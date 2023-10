Museo Arte Urbana: la presentazione delle nuove opere in occasione della giornata AMACI

In occasione della 19a Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI , il MAU, sabato 7 ottobre dalle ore 18.30 alle 21.00 inaugura, con proiezione video, presso la Galleria del MAU in Via Rocciamelone 7/c, le opere realizzate in esterno dal 2020 al 2023: oltre 30 opere, tra murales e panchine, nel nucleo museale sito in Quartiere Campidoglio , in altri quartieri di Torino e nella Città Metropolitana.

Il Museo vuole così ringraziare tutti gli artisti, i professionisti e le persone che hanno collaborato, anche nel difficile periodo della pandemia, a far crescere l’offerta artistica del Museo e la maggiore conoscenza al pubblico dell’arte contemporanea, sia attraverso la realizzazione di nuove opere in esterno, sia esponendo nella Galleria del MAU, sia accompagnando in giro per il quartiere i visitatori.

Sarà possibile visitare, presso la Galleria del MAU, la collettiva "Secret Garden a cura di Sonja Kristic, e, da Spazio Garino via Rocciamene 1/I, la bipersonale di Ozno + Antartico "Fiamme Gemelle", a cura di Alberto Garino.