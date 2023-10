Restauro mobili: tutto quello che c'è da sapere

Di sicuro saranno molte le persone che leggeranno con interesse questo articolo che parla del servizio di restauro mobili un servizio molto richiesto e molto complesso soprattutto che ci chiede di affidarci solo a dei professionisti veramente esperti e non ai primi che incontriamo magari sul web che si spacciano come tali, ma che poi in realtà non hanno né le competenze e nemmeno le esperienze giuste per poterci aiutare con dei mobili ai quali teniamo, e sui quali magari abbiamo anche investito tanto.

E quindi da una parte potremmo essere le classiche persone che sono dei collezionisti e che quindi vanno anche a cercare dei mobili antichi vintage che sono dei pezzi unici che non sapevano da nessuna parte se non nei mercatini dove vanno questi collezionisti, però poi ci sono dei mobili che hanno bisogno di essere restaurati per le condizioni nelle quali versano.

Così come possiamo parlare della classica situazione per la quale abbiamo ricevuto questi mobili in eredità dai nostri genitori o dai nostri nonni o dai nostri zii e quindi c'è un valore affettivo, ed è per questo motivo che a un certo punto decidiamo di volerli fare restaurare anche per la gratitudine rispetto a persone che ci vogliono bene, e che quindi li hanno lasciati a noi.

Poi non tutti i casi sono uguali perché ci sono persone che si ritrovano questi mobili senza nemmeno conoscerne il valore possono avere degli amici che gli mettono questa pulce nell'orecchio che magari sono dei collezionisti che riconoscono il valore di quei mobili antichi, e potrebbero suggerire loro di farli restaurare da un restauratore professionista, e se per caso poi non sono interessate agli stessi, provare a venderli con la possibilità di guadagnare una buona somma di denaro.

In tutti i casi l'importante sarà trovare dei professionisti adeguati che magari hanno delle ottime recensioni on-line, recensioni che non dobbiamo prendere in considerazione come se fossero la Bibbia, però è vero che delle indicazioni abbastanza precise su un professionista che ci troveremo davanti e sui risultati che ci può portare potrebbe darle

Bisogna scegliere un professionista che si occupa di restauro mobili che ci ispira fiducia

Di certo quando dovremo scegliere un professionista che si occupa di restauro mobili potremmo andare in confusione e giustamente suggerivamo dal titolo di questa seconda parte bisogna scegliere una persona che ci ispira fiducia per qualche motivo.

Anche perché restaurare un mobile non è per niente semplice e ad esempio un restauratore si potrebbe trovare con la presenza dei tarli del legno che sono molto pericolosi per lo stesso, e vanno trattati con prodotti adeguati alla circostanza utilizzando magari lo stucco in legno con una spatola in plastica, ed è solo un esempio.

Potremmo farci consigliare da un amico di cui ci fidiamo e che potrebbe avere un punto di riferimento in quell'ambito, così da far sentire più o meno sicuri che stiamo facendo la scelta corretta, scelta che invece potrebbe arrivare da una nostra ricerca sul web, e da varie interlocuzioni con i professionisti nel settore.