A Torino, il Congresso Nazionale dei Commercialisti e dei Contabili: attesi oltre 1.600 professionisti

Si svolgerà al Lingotto di Torino, dal 18 al 20 ottobre, il Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale in collaborazione con l’Ordine di Torino. Attesi oltre 1.600 professionisti provenienti da tutta Italia. Sempre al Lingotto, 14 anni fa, si tenne il primo Congresso Nazionale dell'Ordine unificato fra Commercialisti e Collegio dei Ragionieri.

L’evento, caratterizzato da quattro sessioni plenarie, sei tavole rotonde e tre workshop su sostenibilità, fisco, intelligenza artificiale e PNRR, sarà l’occasione per un confronto a tutto campo sui temi di maggiore attualità per la professione e per il sistema economico e fiscale del Paese tra i rappresentanti del Consiglio nazionale, gli esponenti delle Istituzioni e della politica, esperti nazionali ed internazionali del sistema professionale, bancario, aziendale ed accademico.

I lavori inizieranno mercoledì 18 (ore 14:30) con i saluti di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.

Seguirà un dialogo tra il presidente de Nuccio e la giornalista del Tg1 Barbara Capponi sui temi del congresso, sullo stato dell’arte e sul futuro della professione di commercialista.

