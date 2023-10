Tassa sulla Mole Antonelliana, Purchia: "Chi la usa a fini commerciali giusto che paghi"

Il capogruppo del M5S in Consiglio comunale Andrea Russi

Una “tassa” sulla Mole Antonelliana. L’assessore comunale alla Cultura Rosanna Purchia è tornata a rilanciare in Consiglio Comunale, su richiesta del capogruppo comunale del M5S Andrea Russi, l’idea di un copyright sul monumento più iconico di Torino. Tradotto, chi ad esempio utilizza il simbolo architettonico del capoluogo piemontese su magliette, cappellini, cartoline o altri gadget in futuro dovrà pagare qualcosa al Comune.

Purchia: "Chi usa la Mole per fini commerciali giusto paghi i diritti"

“Se sulla Mole Antonelliana – ha spiegato Purchia – viene fatto un uso commerciale, perché non ci deve essere ritorno economico? “ “Stiamo parlando – ha aggiunto - di un caso di studio ed ipotesi, non di una decisione già presa. Non possiamo esimerci da un confronto con gli organi istituzionali della Città”.

“L’uso della Mole – ha rilanciato – per studio e tesi di laurea deve essere gratuito: chi la riprende a fini commerciali è giusto che paghi i diritti”.

Russi (M5S): "Dopo aver aumentato tutte le tasse, ora quella sulla Mole"

Parole che hanno fatto saltare sulla sedia il pentastellato Russi, che ha attaccato la giunta: “dopo aver aumentato ai torinesi tutte le tasse, ora Lo Russo pensa alla tassa sulle Mole Antonelliana”. Il grillino ha poi dato il via ad una protesta ironica in Sala Rossa, mostrando dei manifesti dove l’iconico profilo del monumento era sostituto con l’immagine del sindaco.

“Mi sarei aspettato – ha chiosato Andrea Russi - una smentita categorica, invece è arrivata un’apertura di possibilità”.