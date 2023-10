La mostra di auto d'epoca a Collegno nella Carrozzeria Fratelli Basile, tra cultura e cura delle vetture storiche [VIDEO]

Per un giorno, la carrozzeria di Collegno Fratelli Basile è diventata un museo di auto d'epoca, grazie all'evento 'Auto & Cultura'. Gli enormi spazi di via Marchesi 9 hanno esposto Triumph, Porsche, Jaguar e decine di altre vetture storiche durante una mattinata ricca di ospiti e di incontri con gli esperti del settore.



"Siamo qui oggi per festeggiare l'auto e i motori - ha raccontato Mattia Basile, uno dei due padroni di casa - Torino è la città dell'auto e vogliamo dare onore a questo nome unendo auto e cultura. Lo scopo è quello di far passare una filosofia dell'auto storica: noi non siamo mai i proprietari ma i traghettatori di quel bene da un'era all'altra, dai nostri genitori ai nostri figli, dobbiamo quindi imparare a coltivarlo e preservarlo nel tempo".





Per trasmettere questa filosofia, nella Carrozzeria Fratelli Basile ci sono stati talk con diversi focus sul mondo delle auto d'epoca, tenuti da partner come Torino Heritage, un’associazione piemontese nata nel 2011 dall’interesse comune di un gruppo di appassionati d’auto con lo scopo di creare un luogo dove incontrarsi e condividere questa passione. Molte delle auto in esposizione erano state fornite proprio da Torino Heritage.

Gli interventi del Museo dell'Automobile di Torino (Mauto), di Inforcoop Ecipa Piemonte e del Consorzio Aggiornamento Aziendale e Professionale (CAA) hanno avuto come argomento i corsi di formazione professionale sul restauro di veicoli d'epoca, accreditati dalla Regione Piemonte e organizzati con la FBasile Academy. Da non dimenticare l’intervento sulla revisione dei veicoli d’epoca di Dekra.

Gli appassionati e i visitatori hanno potuto osservare la cura e l'attenzione con cui è necessario trattare le auto storiche, dialogando con gli esperti e osservando i tecnici e i restauratori all'opera, traendo importanti lezioni sulla pulizia, la lucidatura e la cura del dettaglio. La presentazione del servizio detailing e nanotecnologie applicate alle auto d’epoca è stato un momento molto apprezzato durante la giornata. La partnership con Rupes Spa e il Big Foot Centre è stata fondamentale per la fase dimostrativa.