Nichelino: l'erba di alcuni privati finisce in strada e nasconde la visibilità alle auto, il Comune ordina taglio urgente

L'erba del vicino non sempre è più verde, ma può essere anche può rigogliosa, finendo in strada e mettendo a rischio la sicurezza delle auto in transito. Succede a Nichelino, dove via Buffa fa i conti con le fronde di alcuni terreni privati che si allungano lungo la strada pubblica, pregiudicando la visibilità di chi viaggia.

L'ordinanza emessa dal Comune

Il Comune allora ha deciso di emettere un'ordinanza nei confronti dei proprietari degli appezzamenti di terreno lungo la strada, per togliere la vegetazione che pregiudica la visibilità dei mezzi che arrivano da via Gozzano e da altre traverse.

Il sopralluogo del servizio Ambiente

In seguito a sopralluogo del servizio Ambiente si è riscontrata la presenza di ramificazioni provenienti dai terreni prospicienti la viabilità tali da pregiudicare la normale transitabilità, nonché di alberi e che tale situazione determina pericolo alla viabilità pubblica ed ai suoi fruitori e pertanto risulta necessario intervenire.

Tanto per citare un altro vecchio detto, meglio prevenire che curare, oppure dover fare i conti con incidenti o sinistri stradali.