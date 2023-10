Medicina e Benessere: tutti i numeri dell'edizione numero 5 di SaluTO

Sono stati circa 800 i partecipanti in presenza a SaluTO2023 che quest’anno si è tenuto al Mercato Centrale Torino, a Porta Palazzo, nel cuore della città. Protagonisti della manifestazione, come sempre, i docenti della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico.

27 relatori scientifici, 4 talk principali e 4 incontri di approfondimento, per un’edizione che ancora più delle precedenti si è aperta alla cittadinanza, gratuitamente, per combattere le fakenews medico scientifiche e contribuire alla diffusione di una corretta cultura della salute.

Grande successo per gli ospiti speciali Vittorio Castellani aka Chef Kumalè, con i seguitissimi showcooking per la salute e gli Ugolize, con le vignette su temi medici dedicate a SaluTO.

L’appuntamento torna il prossimo autunno a Torino per la sesta edizione, ma intanto SaluTO continua a vivere con un ricco calendario di incontri nelle scuole, per portare fra i più giovani l’educazione a una corretta informazione sulla salute.

Il progetto Mercato Centrale, che ospita la V edizione di SaluTO Torino. Medicina e Benessere, è un punto di riferimento per chi ama, vive e sceglie il cibo in un contesto in cui cultura e territorio si fanno protagonisti. Nato da un’idea di Umberto Montano e realizzato col gruppo ‘Hu’ della famiglia Cardini Vannucchi nel 2014 a Firenze, Mercato Centrale ha aperto nel 2016 a Roma, nel 2019 a Torino ed è infine approdato a Milano nel 2021. Mercato Centrale Torino si trova a Porta Palazzo, cuore della città in continuo fermento. Le botteghe con le bontà degli artigiani si fondono con l’arte e gli eventi in spazi aperti a tutti, perché il Mercato è un luogo di scambio di storie, idee ed opinioni.