Torino dopo Ferragosto non riparte: negozi ancora chiusi, a pieno regime supermercati e Porta Palazzo

In centro molti bar, locali e ristoranti hanno affitto cartelli che informano del periodo di chiusura, ma altrettanti hanno semplicemente serrande e saracinesche abbassate . I tabacchi chiusi informano i clienti dove potersi recare per riscuotere le vincite, indicando quello aperto più vicino. La città, in effetti, è abbastanza vuota: i parcheggi - tornati a pagamento - finalmente abbondano, e i pochi negozi aperti non sono di certo affollati.

Se si parla non più di piccoli esercizi ma di supermercati e catene, allora la questione cambia. In via Roma e via Garibaldi si trova la maggiore concentrazione di negozi aperti e lì può sembrare di essere in una qualsiasi stagione. Lo Juventus Store approfitta dei tifosi presenti in città per la ripartenza della Serie A, e i fast food come McDonald's e Burger King non conoscono chiusura.

Qualche vuoto al mercato di Porta Palazzo