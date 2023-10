Castelli Aperti: ecco quali visitare nel torinese

Continua anche nel mese di ottobre la rassegna Castelli Aperti che riunisce al suo interno le più affascinanti dimore storiche piemontesi. Ancora una domenica d’autunno ricca di appuntamenti per una giornata all’insegna dell’arte, della storia e della cultura.

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel.0125-778100.



Foglizzo – Castello di Foglizzo: ore 15.00 “Sante e streghe: stimoli non ordinari a partire da narrativa e saggistica”; visita guidata ore 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel.3392629368, info@castelliaperti.it.

Piossasco – Casa Lajolo: la visita si svolge nel giardino e nell’orto-giardino in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite QR-code presente sui pannelli informativi. Orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 333 3270586; info@casalajolo.it.



Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni 348/8520907; info@castellodipralormo.com.



San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: il Parco e la mostra "IRMA BLANK. Tra segno e silenzio" sono visitabili dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761 prenotazioni@<wbr></wbr>fondazionecosso.it



Verrua Savoia – Fortezza: Aperto solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 011 19838708.

fortezzadiverrua@gmail.comfortezzadiverrua@gmail.com.