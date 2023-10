Filarmonica TRT inaugura la ventesima stagione con il maestro Felix Mildenberger

La Filarmonica TRT torna al Teatro Regio di Torino sotto la direzione del maestro Felix Mildenberger per inaugurare la sua XX stagione. Lunedì 23 ottobre alle ore 20 è in programma il primo appuntamento della stagione sinfonica “I Concerti 2023-24” realizzata in collaborazione con il Teatro Regio di Torino.

Il maestro Felix Mildenderger, direttore ospite principale della Filarmonica TRT, guiderà l’orchestra nell’esecuzione di due importanti capisaldi del repertorio novecentesco per grande orchestra sinfonica: “Appalachian Spring, suite dal balletto” del compositore americano Aaron Copland e la struggente “Sinfonia n.4 in sol maggiore in Quattro tempi per orchestra e soprano solo” di Gustav Mahler.

La stagione de “I Concerti 2023-24” rappresenta un traguardo importante per la Filarmonica TRT che nel 2024 celebra i suoi primi venti anni di attività. Ed è proprio lo spirito celebrativo che connoterà tutta la programmazione 2023/2024.

Il concerto del 23 ottobre si aprirà con “Appalachian Spring, suite dal balletto” di Aaron Copland, il primo brano in assoluto eseguito dalla Filarmonica TRT il 1 marzo 2004, al suo debutto sul palco del Teatro Regio di Torino. Questa suite, tratta dall’omonimo balletto e divisa in otto parti, richiama temi e strumenti del folklore nord-americano. Canti popolari e danze frenetiche si avvicendano fino ad un finale calmo e meditativo, mentre i protagonisti guardano al futuro.

La sinfonia n.4 di Mahler non ha bisogno di presentazioni. Un’opera attorniata dalla malinconia e dal gelo di un inverno di San Pietroburgo a cavallo tra ‘800 e ‘900.

I temi della morte e dell’infanzia contrastano e stridono, tra tristezza, inquietudine e rassegnato cinismo. Una composizione dal grande lirismo, che si apre con i campanelli delle slitte trainate nelle strade russe innevate e si conclude con un inno alla vita celestiale (ripresa del lied mahleriano “Das himmlische Leben”) cantato dalla soprano Christina Landshamer, apprezzata interprete del repertorio sinfonico tedesco.

La stagione 2023/2024 della Filarmonica TRT si realizza grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, della EY Foundation, della Fondazione Zegna, degli Amici della Filarmonica TRT, di Banco BPM e con il prezioso sostegno di Intesa Sanpaolo – che partecipa al progetto Esperienza Orchestra – e della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per info: www.teatroregio.torino.it; www.vivaticket.it