Politecnico di Torino, scatta ufficialmente la corsa alla poltrona di rettore: sfida a tre per il dopo-Saracco?

Ora è ufficiale: è iniziata l'era del dopo-Saracco al Politecnico di Torino. Non che l'attuale rettore in carica non sia più operativo, ma da oggi sono iniziate sul serio, materialmente, le procedure per selezionare chi raccoglierà il suo sostituto.

Candidature entro l'8 gennaio

Le assemblee elettorali, invece, si svolgeranno alle 10 in aula magna nei giorni del 13 novembre, 11 dicembre e 9 gennaio. Chi vorrà raccogliere il testimone di Guido Saracco dovrà presentare la propria candidatura entro mezzogiorno dell’8 gennaio 2024 tramite la modulistica reperibile alla pagina apposita del sito del Politecnico insieme a tutta la documentazione relativa alle procedure elettorali.

Una sfida a tre?

E se è ancora preso per identificare chi sarà il nuovo rettore di corso Duca degli Abruzzi, il totonomi è già in atto da tempo. E se da un lato lo stesso Saracco è stato corteggiato a lungo (per ora senza esito) dal centrosinistra, in vista anche delle prossime elezioni Regionali, per la sua poltrona non ci sono certezze. Da tempo, però, la cerchia si è ristretta attorno a tre nomi: Juan Carlos De Martin, Stefano Corgnati e Paolo Fino.