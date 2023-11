Giornata nazionale del luppolo, in Piemonte la birra è un’eccellenza: 50 i birrifici artigianali

I consumi di birra in Italia sfiorano i 38 litri pro capite per un totale di 2,2 miliardi di litri e un valore di 9,5 miliardi di euro, con le birre artigianali a fare da traino e nuovi interessanti scenari che si aprono per i giovani agricoltori che sempre più recepiscono opportunità di crescita in questo comparto. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti con il Consorzio Birra Italiana in occasione della Giornata nazionale del luppolo italiano presso il Centro congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, dove si è aperto il Salone dei luppoli Made in Italy e si è tenuto il Forum sul futuro del settore con il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Segretario generale della Coldiretti Enzo Gesmundo e il Presidente del Consorzio Birra Italiana, il cuneese Teo Musso, titolare del birrificio agricolo Baladin. Presenti dal Piemonte Baladin, l’azienda agricola Facchi, La Dinda, La Granda e la Cooperativa Agricola Hopera, che ha esposto anche i suoi luppoli piemontesi.

Il luppolo è un componente fondamentale della birra alla quale conferisce sapori e profumi legati ai territori in cui viene coltivata la pianta. Le varietà di luppolo più diffuse in Italia sono Cascade, Chinook e Comet e le coltivazioni sono concentrate in particolare in Piemonte, Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Lombardia, Umbria e Abruzzo, con campi sperimentali anche in Sicilia e Sardegna.

In Piemonte, secondo l’analisi di Coldiretti, la coltivazione di luppolo è di oltre 10 ettari e si registrano oltre 50 birrifici artigianali, dando cosi al Piemonte un ruolo importante nella filiera brassicola italiana. Oltre al luppolo, per la produzione di birra serve anche l’orzo dal quale si ottiene il malto di cui l’Italia produce appena il 40% del proprio fabbisogno, peraltro con la resa in calo del 4% nel 2023 a causa del clima. E’ stata l’occasione anche per presentare l’esperienza piemontese della birra senza glutine al riso Carnaroli.

“La crescita della birra artigianale dimostra la capacità innovativa dei nostri imprenditori di investire e conquistare nuovi settori valorizzando le qualità e la biodiversità del Made in Italy - evidenziano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Giornate come quella di oggi servono proprio per fare conoscere l’artigianalità di questo settore e per fare avvicinare il consumatore in modo consapevole al comparto brassicolo. C’è molta disinformazione, purtroppo, e spesso vengono creati anche slogan ingannevoli che vogliono avvicinare il mondo industriale a quello artigianale giocando proprio sulla poca conoscenza che aleggia tra i consumatori che, piuttosto, sono più facilmente informati sul vino rispetto alla birra. Artigianale non è sinonimo di "non filtrata", ad esempio, ma è un prodotto unico, vivo e che rappresenta un territorio nella sua interezza ed autenticità ed è proprio in contesti come quello della Giornata nazionale del luppolo che emergono queste tematiche perché il Consorzio e Coldiretti vogliono rafforzare il prodotto birra come prodotto agricolo, come produzione da filiera agricola, come cibo e non come semplice bevanda alcolica”.