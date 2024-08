Grugliasco, col seghetto cerca di tagliare la recinzione del monumento alla Seconda Guerra mondiale

Forse il caldo, forse un attimo di smarrimento. I carabinieri del Radiomobile di Rivoli hanno denunciato un uomo di 78 anni, pensionato, con l'accusa di danneggiamento aggravato.



L’anziano è stato bloccato mentre con un seghetto era intento a tagliare la recinzione perimetrale in ferro del monumento ai caduti della Seconda Guerra mondiale, in Piazza Papa Giovanni XXIII, a Grugliasco.



Il gesto non è riconducibile a nessun motivo particolare; un attimo di follia in queste torride notti estive.