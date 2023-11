Nuovi 5 Prosecco Bar per Bottega

Nell’arco di poche settimane Bottega, una delle aziende vinicole più conosciute, aprirà 5 nuovi Prosecco Bar nel mondo. Sono la rivisitazione, in chiave moderna, delle vecchie osterie venete dove poter bere un buon bicchiere di vino e gustare uno stuzzichino o un piatto caldo al tavolo o al bancone. Fin qui, da Birmingham a Seul, da Tokyo a Milano, da Vargas a Londra, sono già 30 i Prosecco Bar presenti in varie parti del pianeta dove lavorano 250 persone con un giro d’affari di circa 30 milioni di euro, (110 totali del gruppo). Stavolta i 5 nuovi grandi spazi vedranno la luce a Budaperst, Abu Dhabi, Roermond in Olanda e 2 a Praga.

“ I nostri locali”, afferma Sandro Bottega a capo dell’azienda trevigiana, “hanno trovato, sin da subito, le simpatie della clientela. Abbiamo iniziato 9 anni fa aprendo il primo spazio a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella del gruppo Viking e da li è stato un susseguirsi di consensi. Abbiamo anche alcune Terrazze Bar, luoghi all’aperto in location spettacolari come ad Arabba, a Cortina, in sei ippodromi in Gran Bretagna. Anche nel 2024 continueremo nel nostro programma di ampliamento del numero dei Prosecco Bar”. Nuove aperture potrebbero esserci a Mykonos, Londra, Monaco di Baviera, Madrid e, in Italia, potrebbe essere la volta di Torino dopo Milano, Roma, Bologna, Napoli e Venezia. (g.n.)